Фестиваль

Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале «На территории успеха»

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Детский хореографический ансамбль «Сийг» представит республику на фестивале исполнительных искусств «На территории успеха», который с февраль по март проходит в онлайн-формате, сообщил газете «Ингушетия» художественный руководитель коллектива Магомед Имагожев.

Фестиваль проходит под девизом «Все начинается с мечты», его организатор — Европейская ассоциация культуры. В данный момент на участие в фестивале подали заявки свыше 2 тысяч коллективов со всей России, стран СНГ и Европы.

Лауреат и обладатель Гран-при многих региональных, международных и всероссийских фестивалей и конкурсов ансамбль «Сийг» представит на суд жюри свою самую зажигательную хореографическую композицию «Праздничный танец».

На фестивале за звание лучшего педагога будут бороться руководители коллективов. Магомед Имагожев также выступит перед Европейской ассоциацией культуры.

Желаем юным танцорам и их руководителю победы в данном мероприятии.

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