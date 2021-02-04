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Ансамбль «Сийг» — обладатель Гран-при Всероссийской олимпиады искусств «На волнах успеха»

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Детский хореографический ансамбль «Сийг» принял участие во Всероссийской олимпиаде искусств «На волнах успеха» и Международном фестивале-конкурсе «Звездное Рождество», которые прошли в Крыму в онлайн-формате.

Как рассказал газете «Ингушетия» руководитель коллектива Магомед Имагожев, его подопечные представили на этих культурных форумах «Праздничный танец».

«Стоит отметить, что победителей фестиваля «Звездное Рождество» выбирали зрители онлайн-голосованием, и по его итогам наш ансамбль стал лауреатом первой степени, опередив ближайшего преследователя на 100 голосов», — сказал Имагожев.

Лучших на олимпиаде искусств «На волнах успеха» выявляло жюри, которое высоко оценило талант и мастерство юных ингушских танцоров. Ансамбль «Сийг» стал обладателем Гран-при, также коллектив удостоен специального диплома. Благодарственным письмом награжден и руководитель Магомед Имагожев.

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