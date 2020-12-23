По его словам, в фестивале участвовали не только детские коллективы, но и государственные и муниципальные ансамбли со всей Европы, России и стран СНГ — в общей сложности около 100 коллективов боролись за призовые места.

Ингушские юные танцоры представили свою самую зажигательную хореографическую постановку и по результатам голосования жюри стали обладателями Гран-при в номинации «Народный танец» в смешанной возрастной категории. Руководитель ансамбля награжден благодарственным письмом.

«Все мы очень рады результатам фестиваля в Испании и надеемся, что результаты фестивалей «В ожидании чуда» и «Минута славы», в которых мы также приняли участие, порадуют нас не меньше», — отметил Имагожев.