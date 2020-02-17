Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии даст концерт в Назрани

В программе, посвященной Дню защитника Отечества и 75-й годовщине Великой Победы, прозвучат вокальные композиции военных лет, отечественной и зарубежной эстрады, будут исполнены инструментальные и хореографические номера, авторские песни.

Начало — в 16:00. Вход свободный.