Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии даст концерт в Назрани
18 февраля в муниципальном Дворце культуры Назрани выступит с концертом прославленный Академический ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии, сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
В программе, посвященной Дню защитника Отечества и 75-й годовщине Великой Победы, прозвучат вокальные композиции военных лет, отечественной и зарубежной эстрады, будут исполнены инструментальные и хореографические номера, авторские песни.
Начало — в 16:00. Вход свободный.