Концерт

Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии даст концерт в Назрани

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18 февраля в муниципальном Дворце культуры Назрани выступит с концертом прославленный Академический ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии, сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

В программе, посвященной Дню защитника Отечества и 75-й годовщине Великой Победы, прозвучат вокальные композиции военных лет, отечественной и зарубежной эстрады, будут исполнены инструментальные и хореографические номера, авторские песни.

Начало — в 16:00. Вход свободный.

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