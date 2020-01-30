Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии даст концерт в Назрани

Гастрольный тур коллектива по городам СКФО проходит в рамках Года памяти и славы, объявленного в России в честь 75-й годовщины со Дня Победы в ВОВ 1941 — 1945 гг., а также в рамках проведения всероссийской патриотической акции «Пока сердца для чести живы».

Начало концерта — в 16:00. Вход свободный.