Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии даст концерт в Назрани

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18 февраля в муниципальном Дворце культуры Назрани состоится концерт Ансамбля песни и пляски и военного оркестра штаба Северо-Кавказского округа Росгвардии, сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Гастрольный тур коллектива по городам СКФО проходит в рамках Года памяти и славы, объявленного в России в честь 75-й годовщины со Дня Победы в ВОВ 1941 — 1945 гг., а также в рамках проведения всероссийской патриотической акции «Пока сердца для чести живы».

Начало концерта — в 16:00. Вход свободный.

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