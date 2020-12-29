По его словам, в рамках конкурсной программы ансамбль исполнил три постановки: «Ингушский праздничный» танец, «Зурабаули» и «Цветок».

Жюри конкурса присудило ансамблю звание «Лучшей школы кавказских танцев», а композиции «Ингушский праздничный» достался специальный приз в номинации «Самая красивая постановка народного танца».

Кроме того, художественный руководитель коллектива Саид Катиев и балетмейстеры Джабраил и Зульфия Богатыревы удостоились благодарственных писем от оргкомитета конкурса.