Ансамбль «Онгушт» — обладатель Гран-при международного конкурса
Детский хореографический ансамбль «Онгушт» из сельского поселения Нижние Ачалуки завоевал Гран-при и стал лауреатом 1-й степени Международного конкурса искусств «Осенние грёзы» в Санкт-Петербурге. Об этом нашей газете сообщил представитель танцевального коллектива.
По его словам, в рамках конкурсной программы ансамбль исполнил три постановки: «Ингушский праздничный» танец, «Зурабаули» и «Цветок».
Жюри конкурса присудило ансамблю звание «Лучшей школы кавказских танцев», а композиции «Ингушский праздничный» достался специальный приз в номинации «Самая красивая постановка народного танца».
Кроме того, художественный руководитель коллектива Саид Катиев и балетмейстеры Джабраил и Зульфия Богатыревы удостоились благодарственных писем от оргкомитета конкурса.