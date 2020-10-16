Ансамбль «Магас» представит Ингушетию на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа
Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» примет участие в Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который пройдет в Грозном с 23 по 25 октября, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
Как рассказал представитель ведомства, ингушские артисты выступят на открытии и закрытии масштабного спортивного мероприятия.
Напомним, впервые фестиваль национальных видов спорта и народного творчества прошёл в 2009 году в Ингушетии и носил название «Ингушские игры». Инициатор и главный вдохновитель спортивных состязаний — олимпийский чемпион Исраил Арсамаков. Позже мероприятие получило статус межрегионального, было преобразовано в «Кавказские игры», затем уже в «Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа». Соревнования были включены в культурную программу Олимпиады в Сочи