Ансамбль «Лийг» представит Ингушетию на пятом международном фестивале фольклорного танца «Мост дружбы»

В настоящее время у юных артистов проходят интенсивные репетиции, им приходится много работать ради того, чтобы еще раз порадовать жителей и гостей Азербайджана искрометными танцами, сказано в релизе.

Детский ансамбль «Лийг», функционирующий при государственном ансамбле народного танца «Ингушетия», не раз побеждал в конкурсах, становился лауреатом фестивалей хореографических коллективов.