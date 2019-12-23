Ансамбль «Лийг» представит Ингушетию на пятом международном фестивале фольклорного танца «Мост дружбы»
Детский хореографический ансамбль «Лийг» представит Ингушетию на пятом международном фестивале фольклорного танца «Мост дружбы», который пройдет с 31 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в столице Азербайджана Баку, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.
В настоящее время у юных артистов проходят интенсивные репетиции, им приходится много работать ради того, чтобы еще раз порадовать жителей и гостей Азербайджана искрометными танцами, сказано в релизе.
Детский ансамбль «Лийг», функционирующий при государственном ансамбле народного танца «Ингушетия», не раз побеждал в конкурсах, становился лауреатом фестивалей хореографических коллективов.