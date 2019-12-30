Ансамбль «Ингушетия» провел день открытых дверей

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В Республиканском доме народного творчества, на базе которого функционирует Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», прошёл день открытых дверей, сообщает пресс-служба творческого коллектива.

Посетителей мероприятия ждала увлекательная экскурсия по рабочим и досуговым помещениям, включая различные цехи по пошиву сценической одежды и обуви, репетиционные и развлекательные залы, музей ансамбля.

«Гости смогли понаблюдать за репетициями, оценить мастерство наших танцоров и участников оркестра», — сказано в релизе.

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