Ансамбль «Ингушетия» провел день открытых дверей

Посетителей мероприятия ждала увлекательная экскурсия по рабочим и досуговым помещениям, включая различные цехи по пошиву сценической одежды и обуви, репетиционные и развлекательные залы, музей ансамбля.

«Гости смогли понаблюдать за репетициями, оценить мастерство наших танцоров и участников оркестра», — сказано в релизе.