Ансамбль «Ингушетия» представил новую хореографическую композицию «Сванский танец»

Худсовет, функционирующий при Министерстве культуры Ингушетия, ведет планомерную работу по повышению мастерства и художественного уровня творческих коллективов республики. В работе комиссии по приему нового хореографического номера приняли участие заместитель министра Айна Ильясова, директор филармонии Руслан Куштов, директор и худрук РДНТ Ильяс Евлоев и Эсет Абдурзакова, народный артист республики Руслан Зангиев, директор «Студии эстрады» Ахмед Зурабов.

Эксперты дали новой композиции компетентную оценку и соответствующие комментарии, отметив при этом, что основная задача всех ныне существующих танцевальных коллективов Ингушетии — не только представлять искусство национального танца на достойном уровне, но и знакомить зрителей с лучшими образцами хореографии других народов Кавказа.