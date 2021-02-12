Ансамбль «Ингушетия» представил новую хореографическую композицию «Сванский танец»

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Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» под руководством Магомет-Башира Досхоева представил на суд членов художественного совета республики новую хореографическую композицию «Сванский танец», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Худсовет, функционирующий при Министерстве культуры Ингушетия, ведет планомерную работу по повышению мастерства и художественного уровня творческих коллективов республики. В работе комиссии по приему нового хореографического номера приняли участие заместитель министра Айна Ильясова, директор филармонии Руслан Куштов, директор и худрук РДНТ Ильяс Евлоев и Эсет Абдурзакова, народный артист республики Руслан Зангиев, директор «Студии эстрады» Ахмед Зурабов.

Эксперты дали новой композиции компетентную оценку и соответствующие комментарии, отметив при этом, что основная задача всех ныне существующих танцевальных коллективов Ингушетии — не только представлять искусство национального танца на достойном уровне, но и знакомить зрителей с лучшими образцами хореографии других народов Кавказа.

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