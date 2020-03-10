Ансамбль «Ингушетия» и Сибирский русский хор представят совместную программу в Москве

Один из ведущих профессиональных хоровых коллективов страны — Сибирский русский народный хор — познакомит слушателей с традиционной культурой русскоязычного населения Сибири, а ансамбль «Ингушетия» продемонстрирует свое мастерство в исполнении народного танца.

Концерт пройдет в Светлановском зале в рамках абонемента «Музыкальный мир Россия». Начало — в 19:00.