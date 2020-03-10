Концерт

Ансамбль «Ингушетия» и Сибирский русский хор представят совместную программу в Москве

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19 марта в Московском международном доме музыки Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» и Государственный академический Сибирский русский народный хор представят масштабное музыкально-хореографическое шоу, сообщают «Вести».

Один из ведущих профессиональных хоровых коллективов страны — Сибирский русский народный хор — познакомит слушателей с традиционной культурой русскоязычного населения Сибири, а ансамбль «Ингушетия» продемонстрирует свое мастерство в исполнении народного танца.

Концерт пройдет в Светлановском зале в рамках абонемента «Музыкальный мир Россия». Начало — в 19:00.

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