Коронавирус

Американские ученые считают аспирин панацеей от коронавируса

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Специалисты университета Джорджа Вашингтона выяснили, что, приняв небольшую дозу аспирина, больные коронавирусом смогут снизить вероятность смерти и госпитализации, а также использования аппарата ИВЛ.кор

Ученые отметили, что применение аспирина на 44% снижает необходимость ИВЛ, на 43% — вероятность госпитализации в реанимацию, и на 47% — внутрибольничную смертность, передает РИА «Новости».

«Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19. Наше исследование выявило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести течения COVID-19, а также летальными исходами», — рассказал ученый университета Джонатан Чоу.

Он отметил, что, поскольку аспирин недорогой препарат, открытие позволит снизить смертность в масштабах миллионов. Ученый выразил надежду на то, что теперь и другие исследователи станут изучать влияние аспирина на течение заболевания коронавирусом.

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