Амерхан Мержоев одержал победу на Кубке Всемирной федерации боевого самбо

Как сообщил в интервью «Ингушетии» руководитель регионального отделения федерации боевого самбо Абти Яндиев, 21-летний спортсмен выступал в категории до 82 кг взрослой возрастной группы. Проведя 4 успешных поединка, боец не только завоевал высшую награду состязаний, но и выполнил норматив мастера боевого самбо международного класса.

Отметим, что Амерхан Мержоев является воспитанником спортивной школы «Эскар». Тренируется спортсмен под руководством Назира Хадзиева и Алихана Халухаева.