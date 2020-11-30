Амерхан Мержоев одержал победу на Кубке Всемирной федерации боевого самбо
Боец клуба «Эскар» Амерхан Мержоев стал победителем Кубка Всемирной федерации боевого самбо (WSCF), проходившем накануне в подмосковном городе Раменское.
Как сообщил в интервью «Ингушетии» руководитель регионального отделения федерации боевого самбо Абти Яндиев, 21-летний спортсмен выступал в категории до 82 кг взрослой возрастной группы. Проведя 4 успешных поединка, боец не только завоевал высшую награду состязаний, но и выполнил норматив мастера боевого самбо международного класса.
Отметим, что Амерхан Мержоев является воспитанником спортивной школы «Эскар». Тренируется спортсмен под руководством Назира Хадзиева и Алихана Халухаева.