Амерхан Алдаганов стал победителем регионального конкурса «Почта глазами детей»

Восьмилетний художник изобразил почтальона Печкина, доставляющего посылки в период пандемии коронавируса.

Конкурс, организованный молодежным советом управления Федеральной почтовой связи республики приурочен ко Дню защиты детей.

Как отмечается в официальном пресс-релизе, рисунки конкурсантов, занявших первые места в своих возрастных группах, примут участие в

макрорегиональном конкурсе. Его итоги будут подведены 30 мая.