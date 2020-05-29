Амерхан Алдаганов стал победителем регионального конкурса «Почта глазами детей»
Ученик третьего класса общеобразовательной школы номер 28 сельского поселения Южное Малгобекского района Ингушетии одержал победу в своей возрастной группе в республиканском конкурсе рисунков «Почта глазами детей».
Восьмилетний художник изобразил почтальона Печкина, доставляющего посылки в период пандемии коронавируса.
Конкурс, организованный молодежным советом управления Федеральной почтовой связи республики приурочен ко Дню защиты детей.
Как отмечается в официальном пресс-релизе, рисунки конкурсантов, занявших первые места в своих возрастных группах, примут участие в
макрорегиональном конкурсе. Его итоги будут подведены 30 мая.