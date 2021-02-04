Алло, это Мадина: в системе министерства здравоохранения Дагестана появился голосовой помощник с искусственным интеллектом

Сервис назван самым популярным на Северном Кавказе женским именем «Мадина» и запущен на базе кол-центра с единым бесплатным номером 122, который с начала этого года консультирует граждан по вопросам COVID-19. С появлением умного робота возможности кол-центра расширились: теперь помимо консультации можно вызвать врача на дом, а в ближайшее время будет реализована запись на прием к врачу и на вакцинацию. «Мадина» автоматически распределяет вызов по номеру страхового полиса и формирует задание для специалистов конкретного медицинского учреждения.

«Пандемия стала дополнительным стимулом для ускорения цифровизации нашей жизни. И это важно конкретно для здравоохранения, которое всегда испытывает нагрузки. Цифровые технологии на основе искусственного интеллекта, такие, как «Мадина», помогут дагестанцам получать вовремя медицинскую помощь и рекомендации по защите здоровья. В ближайшем будущем спектр дополнительных услуг на базе цифровой платформы расширится: можно будет дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, проконсультироваться по вопросам вакцинации, волонтерской помощи в периоды пандемии и решить другие вопросы», — отметил Сергей Снегирев, министр цифрового развития Республики Дагестан.

Новый сервис оптимизирует прием и оформление заявок пациентов, так как снижает нагрузки на операторов кол-центра в период пиковых нагрузок и во время экстремальных ситуаций. Во время пандемии такая помощь особенно важна: статистика показала, что даже профессионально подготовленным специалистам из-за возросшей психологической нагрузки было трудно справляться со всем объемом задач. К примеру, с начала года на номер 122 по вопросам COVID-19 поступило семь тысяч звонков, из которых около четырехсот было пропущено по причине человеческого фактора.

Цифровой голосовой оператор «Мадина» создан дочерней компанией «Ростелекома» на основе цифровой платфомы Neuro. net. Использование технологий искусственного интеллекта по синтезу речи помогает роботу в процессе работы обучаться и применять в общении разговорные обороты любой сложности, включая цифры «два ноля» и «три пятерки» или ответ «да нет, наверное». При этом воссоздание эмоций и интонаций повседневной речи создает у звонящего иллюзию общения с живым человеком и повышает уровень доверия и комфорта.

«Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта — это пример использования умных технологий в жизни. «Ростелеком» проводит планомерную системную работу в этом направлении. Внедрение в инфраструктуру республики цифровых сервисов открывает большие перспективы по уравниванию в возможностях города и села, особенно отдаленных населенных пунктов. Речь идет не только о здравоохранении. Образование, сельское хозяйство, промышленность, транспортная сфера, туризм и культура — применение новых технологий создаст условия для развития комфортной среды для проживания практически в любом уголке республики», — рассказал Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком».

Аналогичный проект в этом году «Ростелеком» запустил в Астраханской области. Голосовой помощник с искусственным интеллектом при звонке на единый номер 122 помогает оформить вызов врача на дом и тем самым в разы снижает время ожидания ответа.