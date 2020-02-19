Каратэ

Алихану Цечоеву вручили удостоверение мастера спорта России по всестилевому каратэ

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Ингушский боец Алихан Цечоев получил удостоверение и значок мастера спорта России по всестилевому каратэ, сообщил нашей газете его наставник, руководитель региональной федерации всестилевого каратэ Абдул-Азит Шаухалов. По словам тренера, удостоверение спортсмену накануне вечером вручил и. о. министра по физической культуре и спорту Ингушетии Али Дошхоклоев.

Напомним, что норматив мастера спорта России Алихан Цечоев выполнил еще в сентябре 2018 года, одержав победу на проходившем в Анапе чемпионате страны по всестилевому каратэ в весовой категории до 68 кг.

В апреле 2019 года был подписан соответствующий приказ о присвоении бойцу спортивного звания, но из-за бюрократических проволочек Алихан Цечоев смог получить удостоверение только сейчас.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет Алихана и его наставника с этим знаменательным событием, и желает спортсмену, чтобы это достижение стало только началом блистательного пути к еще большим вершинам.

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