Алихан Полонкоев из клуба «Чингиз» стал победителем Всероссийского турнира по вольной борьбе
Представитель спортивного клуба «Чингиз» Алихан Полонкоев одержал уверенную победу на Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти Казбека Дедегкаева, во Владикавказе.
Об этом «Ингушетии» сообщил руководитель клуба Джабраил Барахоев.
По его информации, юный борец, выступавший в категории до 28 кг, провел в рамках соревнований 7 схваток, одержав во всех уверенную победу. Тренируется чемпион на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Верхних Ачалуках под руководством Адама Чербижева и Руслана Тумгоева.
Отметим, что Всероссийский турнир-мемориал по вольной борьбе памяти Казбека Дедегкаева проходил в столице Северной Осетии накануне. В состязаниях принимали участие свыше 1000 борцов 2007-2009 годов рождения из регионов СКФО, а также других субъектов России и ближнего зарубежья. Они разыграли награды в 14 весовых категориях: 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 51, 55, 60 и свыше 60 кг.
Состязания проводились одновременно на 8 коврах и завершились только вечером. Также в рамках турнира состоялся мастер-класс, руководил которым самый титулованный воспитанник Казбека Дедегкаева — олимпийский чемпион Давид Мусульбес.