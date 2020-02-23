Алихан Полонкоев из клуба «Чингиз» стал победителем Всероссийского турнира по вольной борьбе

Об этом «Ингушетии» сообщил руководитель клуба Джабраил Барахоев.

По его информации, юный борец, выступавший в категории до 28 кг, провел в рамках соревнований 7 схваток, одержав во всех уверенную победу. Тренируется чемпион на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Верхних Ачалуках под руководством Адама Чербижева и Руслана Тумгоева.

Отметим, что Всероссийский турнир-мемориал по вольной борьбе памяти Казбека Дедегкаева проходил в столице Северной Осетии накануне. В состязаниях принимали участие свыше 1000 борцов 2007-2009 годов рождения из регионов СКФО, а также других субъектов России и ближнего зарубежья. Они разыграли награды в 14 весовых категориях: 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 51, 55, 60 и свыше 60 кг.

Состязания проводились одновременно на 8 коврах и завершились только вечером. Также в рамках турнира состоялся мастер-класс, руководил которым самый титулованный воспитанник Казбека Дедегкаева — олимпийский чемпион Давид Мусульбес.