Вольная борьба

Алихан Полонкоев из клуба «Чингиз» стал победителем Всероссийского турнира по вольной борьбе

0

Представитель спортивного клуба «Чингиз» Алихан Полонкоев одержал уверенную победу на Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти Казбека Дедегкаева, во Владикавказе.

Об этом «Ингушетии» сообщил руководитель клуба Джабраил Барахоев.

По его информации, юный борец, выступавший в категории до 28 кг, провел в рамках соревнований 7 схваток, одержав во всех уверенную победу. Тренируется чемпион на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Верхних Ачалуках под руководством Адама Чербижева и Руслана Тумгоева.

Отметим, что Всероссийский турнир-мемориал по вольной борьбе памяти Казбека Дедегкаева проходил в столице Северной Осетии накануне. В состязаниях принимали участие свыше 1000 борцов 2007-2009 годов рождения из регионов СКФО, а также других субъектов России и ближнего зарубежья. Они разыграли награды в 14 весовых категориях: 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 51, 55, 60 и свыше 60 кг.

Состязания проводились одновременно на 8 коврах и завершились только вечером. Также в рамках турнира состоялся мастер-класс, руководил которым самый титулованный воспитанник Казбека Дедегкаева — олимпийский чемпион Давид Мусульбес.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Их память не будет предана, подвиг никогда не обесценится и не будет забыт — Калиматов
В селе Пседах Ингушетии в понедельник на три часа отключат свет
Более 5,5 тыс. жителям Ингушетии оказана благотворительная помощь в памятный для народа день
Представители КБР и КЧР приняли участие в митинге, посвященном 76-летию депортации ингушей в Назрани
Хасан Хамурзиев — призер «Большого шлема» в Дюссельдорфе
Еще троих участников митинга в Ингушетии приговорили к срокам за применение насилия к правоохранителям
Мудрость, терпение и сила духа помогли нам не только выстоять, но и вернуться на Родину — Калиматов
Ислам Хазбиев завоевал «золото» и «серебро» на турнире по грэпплингу в Санкт-Петербурге
В марте Исмаил Илиев сразится с Магомедом Курбановым
Госавтоинспекторы Ингушетии выясняют обстоятельства ДТП с участием двух пожилых водителей
В центре Назрани 23 февраля на 4 часа будет перекрыто дорожное движение из-за проведения памятных мероприятий

Главное

Яндекс.Метрика

 