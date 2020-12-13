ФСБР

Алихан Харсиев переизбран на должность вице-президента ФСБР

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Алихан Харсиев

Мастер спорта СССР по вольной борьбе Алихан Харсиев переизбран на должность вице-президента федерации спортивной борьбы России.

Харсиев — депутат Госдумы России VII созыва, меценат, обладатель высшей награды мировой борьбы «Золотого ордена FILA» — Международной федерации объединенных стилей борьбы.

Отметим, что чемпион Олимпийских игр Михаил Мамиашвили единогласно в пятый раз переизбран президентом федерации спортивной борьбы страны. Отчетно-выборная конференция проходила в субботу в Олимпийском комитете России.

57-летний Мамиашвили был единственным кандидатом на пост президента ФСБР. Он был выдвинут кандидатом от четырех региональных федераций — Ингушетии, Краснодарского края, Приморского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вице-президентами ФСБР также стали Владимир Шекемов, Ризван Бочкаев, Виктор Мамиашвили, Владимир Семенов, Андрей Силецкий, Александр Шишкин, Олег Дуканов, Дзамболат Тедеев, Леонид Спиридонов.

В состав исполнительного комитета федерации вошли Константин Ефимов, Зияутдин Исаев, Николай Проказов, Анатолий Маргиев, Александр Деревянко, Вадим Кумаритов, Абдул-Басир Батталов, Ленор Гаянов, Гоги Когуашвили, Евгений Абарюс, Джемал Джангобеков, Махарбек Хадарцев, Эрик Агаев, Юрий Шахмурадов.

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