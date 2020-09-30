Али Измайлов в ноябре проведет очередной бой

«В ноябре Али проведет титульный бой. У нас есть несколько вариантов по сопернику и месту проведения поединка. Ведутся соответствующие переговоры», — сказал он.

По информации Бузуртанова, Али Измайлов уже начал подготовку к предстоящему бою. В настоящее время он находится в Великобритании, где проводит кэмп под руководством Геннадия Гордиенко. Как стало известно нашей газете, до своего отъезда боксер некоторое время жил и тренировался в Джейрахском районе республики.

«Перед тем как уехать в Англию, по совету специалистов Али провел какое-то время в ЛОКе «Армхи», где активно тренировался под руководством своего наставника. Это позволило ему существенно повысить выносливость и в целом улучшить спортивную форму», — рассказал менеджер.

Хусейн Бузуртанов поблагодарил руководство лечебно-оздоровительного комплекса за помощь в организации тренировочного процесса боксера. По его словам, в «Армхи» для спортсмена были созданы наилучшие условия для занятий.

«Что касается Исмаила Илиева, то он пока тренируется дома. Информация по предстоящему бою будет обнародована чуть позже», — заявил Бузуртанов.

«Альберт Хамхоев пока взял вынужденную паузу, но после того, как восстановится после операции, он тоже начнет подготовку», — добавил менеджер.

Напомним, что в начале августа в Минске все три боксера провели поединки в рамках международного турнира «Kold wars». В главном бою вечера Исмаил Илиев одержал победу над 31-летним британцем Асинией Байфилдом, а Али Измайлов и Альберт Хамхоев взяли верх над украинцем Евгением Махтиенко и представителем Эстонии Павлом Семеновым.