Бокс

Али Измайлов одержал досрочную победу над Русланом Файфером

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Ингушский боксер Али Измайлов в девятом раунде решил исход поединка с Русланом Файфером.

Начав бой относительно спокойно, соперники быстро увеличили темп. В течение всей встречи Измайлов обрушивал на соперника серии ударов, которые в большинстве своем достигали цели, тогда как Файферу далеко не всегда удавалось пробить защиту ингушского боксера.

Изрядно измотав оппонента, Измайлов досрочно завершил поединок, отправив Файфера в технический нокаут.

Как ранее сообщала «Ингушетия», для Али Измайлова нынешний бой стал пятым в его профессиональной карьере.

На счету Руслана Файфера 28 поединков, три из которых завершились не в его пользу. Предыдущее поражение боксер потерпел в августе нынешнего года от Алексея Папина.

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