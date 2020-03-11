Али Измайлов и Сергей Екимов прошли процедуру взвешивания перед предстоящим боем

В со-главном поединке турнира сойдутся ингушский боксер, призер России, Али Измайлов и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC Сергей Екимов. А главным событием вечера станет противостояние россиянина Алексея Егорова с чешским нокаутером Василем Дуцаром. На кону будет стоять звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA Super.

«Али Измайлов и его соперник Сергей Екимов сделали вес», — заявил в телефонном интервью нашей газете менеджер ингушского боксера Хусейн Бузуртанов.

Как неоднократно сообщала «Ингушетия», Измайлов дебютировал на профессиональном ринге в августе 2019 года в рамках вечера бокса «Проспект» в Лужниках. Тогда ингушский боксер завершил бой досрочно, одолев своего соперника Вараздата Черникова техническим нокаутом в третьем раунде.

В октябре прошлого года Измайлов провел второй бой в профи. 6-раундовое противостояние с Дмитрием Сухотским вновь завершилось в пользу ингушского боксера.

Для его соперника, Сергея Екимова, нынешний поединок станет двадцатым в его профессиональной карьере. На сегодняшний день он имеет в личной копилке 18 побед и всего одно поражение.