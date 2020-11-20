Бокс

Али Измайлов и Руслан Файфер успешно прошли процедуру взвешивания

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Накануне Али Измайлов и его оппонент Руслан Файфер успешно прошли обязательную процедуру взвешивания, сообщил нашей газете менеджер ингушского боксера Хусейн Бузуртанов. Бой между ними состоится сегодня вечером в Минске и станет главным событием турнира «Kold wars».

Прямую трансляцию спортивного мероприятия будет вести телеканал «Матч! Боец». Начало показа в 19:55 мск.

Как ранее сообщала «Ингушетия», полутяжеловесы Али Измайлов и Руслан Файфер встретятся в десятираундовом рейтинговом поединке. На сегодняшний день на счету Файфера 25 побед в 27 боях, 16 встреч боксеру удалось завершить нокаутом. Некоторое время назад он являлся обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF. В копилке боксера также несколько чемпионских поясов по различным версиям.

Для Али Измайлова нынешняя встреча станет пятой в профи. Тренирует спортсмена Геннадий Гордиенко, ранее успешно сотрудничавший и с другими ингушскими боксерами.

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