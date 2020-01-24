Бокс

Али Измайлов и Альберт Хамхоев в феврале вновь выйдут на ринг

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Ингушский боксер Али Измайлов 28 февраля проведет третий бой на профессиональном ринге, по предварительной информации, бой спортсмена пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил «Ингушетии» его менеджер Хусейн Бузуртанов.

По словам Хусейна Бузуртанова, в рамках того же вечера бокса запланирован бой еще одного представителя Ингушетии, боксера первого среднего веса Альберта Хамхоева.

«По соперникам ребят пока конкретики нет, но мы ведем переговоры», — уточнил менеджер.

Как стало известно нашей газете, накануне Измайлову удалось урегулировать вопрос с получением визы, и сегодня он отправился в Великобританию, где и будет проводить подготовку к предстоящему поединку.

Напомним, что оба боксера дебютировали на профессиональном ринге в августе 2019 года в рамках вечера бокса «Проспект» в Лужниках. Измайлов тогда завершил бой досрочно, одолев своего соперника Вараздата Черникова техническим нокаутом в третьем раунде. Хамхоев единогласным решением судей был признан победителем в поединке с Андреем Томащуком. В октябре прошлого года Измайлов провел второй бой в профи. Шестираундовое противостояние с Дмитрием Сухотским вновь завершилось в пользу ингушского боксера. Пару недель спустя второй успешный бой в качестве профессионального боксера провел и Альберт Хамхоев, по итогам 6 раундов одержав победу над грузинским спортсменом Бадри Гогичашвили.

С кем предстоит сразиться ингушским боксерам в конце февраля, станет известно совсем скоро.

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