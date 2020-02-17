Али Измайлов и Альберт Хамхоев скоро вновь выйдут на ринг
Ингушские боксеры Али Измайлов и Альберт Хамхоев готовятся к очередным боям, сообщил «Ингушетии» их менеджер Хусейн Бузуртанов.
«12 марта в Казани состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого в со-главном поединке сойдутся Али Измайлов и Сергей Екимов», — сказал он.
«Соперником Альберта Хамхоева станет украинский боксер Виктор Плотников. Они встретятся на ринге 28 февраля на вечере бокса в Санкт-Петербурге», — добавил Бузуртанов.
Напомним, что оба боксера дебютировали на профессиональном ринге в августе 2019 года в рамках вечера бокса «Проспект» в Лужниках. Измайлов тогда завершил бой досрочно, одолев своего соперника Вараздата Черникова техническим нокаутом в третьем раунде. Хамхоев единогласным решением судей был признан победителем в поединке с Андреем Томащуком.
В октябре прошлого года Измайлов провел второй бой в профи. Шестираундовое противостояние с Дмитрием Сухотским вновь завершилось в пользу ингушского боксера.
Пару недель спустя второй успешный бой в качестве профессионала провел и Альберт Хамхоев, по итогам шести раундов одержав победу над грузинским спортсменом Бадри Гогичашвили.
Для соперника Али Измайлова, Сергея Екимова, нынешний поединок станет двадцатым в его профессиональной карьере. На его счету 18 побед и всего одно поражение. Оппонент Альберта Хамхоева, Виктор Плотников, провел на профессиональном ринге уже четыре десятка боев, одержав победу в 33 из них.