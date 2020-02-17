Бокс

Али Измайлов и Альберт Хамхоев скоро вновь выйдут на ринг

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Ингушские боксеры Али Измайлов и Альберт Хамхоев готовятся к очередным боям, сообщил «Ингушетии» их менеджер Хусейн Бузуртанов.

«12 марта в Казани состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого в со-главном поединке сойдутся Али Измайлов и Сергей Екимов», — сказал он.

«Соперником Альберта Хамхоева станет украинский боксер Виктор Плотников. Они встретятся на ринге 28 февраля на вечере бокса в Санкт-Петербурге», — добавил Бузуртанов.

Напомним, что оба боксера дебютировали на профессиональном ринге в августе 2019 года в рамках вечера бокса «Проспект» в Лужниках. Измайлов тогда завершил бой досрочно, одолев своего соперника Вараздата Черникова техническим нокаутом в третьем раунде. Хамхоев единогласным решением судей был признан победителем в поединке с Андреем Томащуком.

В октябре прошлого года Измайлов провел второй бой в профи. Шестираундовое противостояние с Дмитрием Сухотским вновь завершилось в пользу ингушского боксера.

Пару недель спустя второй успешный бой в качестве профессионала провел и Альберт Хамхоев, по итогам шести раундов одержав победу над грузинским спортсменом Бадри Гогичашвили.

Для соперника Али Измайлова, Сергея Екимова, нынешний поединок станет двадцатым в его профессиональной карьере. На его счету 18 побед и всего одно поражение. Оппонент Альберта Хамхоева, Виктор Плотников, провел на профессиональном ринге уже четыре десятка боев, одержав победу в 33 из них.

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