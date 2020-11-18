Алхастинский Дом культуры откроется до конца текущего года после реконструкции

В текущем году была начата работа по капитальному ремонту здания и прилегающей территории. Сумма финансирования составляет 6,4 млн рублей, средства выделены из муниципального бюджета.

Здание ДК было построено в 1972 году, а в 2002 году была произведена его реконструкция, которую приурочили к юбилею образования Ингушетии и ко Дню села. Также неоднократно осуществлялся капремонт учреждения, последний из которых провели в 2014 году.

Подрядной организацией ООО «Магбил» произведены ремонт кровли, восстановительные работы на фасаде здания, монтаж новых дверей, заменены системы отопления, электроосвещения и электроснабжения, напольное покрытие, а также отремонтирован зрительный зал.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Сунженского района, реконструированный Дом культуры распахнет свои двери для жителей села и воспитанников до конца текущего года. Обновленное здание станет настоящим новогодним подарком для сельчан.

Дом культуры сельского поселения Алхасты — единственный досуговый центр в муниципалитете. В стенах учреждения проходят яркие и значимые культурно-массовые мероприятия, приуроченные к самым разным событиям. Здесь также работают кружки для детей.