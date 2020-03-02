Альберт Хамхоев одержал третью победу на профессиональном ринге

«Альберт выиграл этот бой единогласным решением судей. Все шесть раундов остались за ним», — сказал Бузуртанов.

Бой Альберта Хамхоева и Виктора Плотникова состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Он стал со-главным поединком вечера профессионального бокса «Короли нокаутов — II».

Как ранее сообщала наша газета, ингушский боксер дебютировал на профессиональном ринге в августе 2019 года в рамках вечера бокса «Проспект» в Лужниках. Хамхоев единогласным решением судей был признан победителем в поединке с Андреем Томащуком.

Осенью прошлого года он провел второй успешный бой в качестве профессионального боксера, по итогам шести раундов одержав победу над грузинским спортсменом Бадри Гогичашвили. Бой с Плотниковым стал для Хамхоева третьим в его профессиональной карьере, в то время число поединков украинца уже перевалило за 40.