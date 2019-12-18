Алаудин Хашиев стал призером Всероссийского турнира по боксу

Как сообщили «Ингушетии» в группе поддержки спортсмена, Хашиев выступал в весовой категории до 105 кг. Тренируется боксер под руководством Исы Бекботова.

Отметим, что 30-е Всероссийские соревнования по боксу памяти Заслуженного тренера СССР Бориса Грекова среди юношей 2006-2007 годов рождения проходили в Москве с 8 по 15 декабря. В турнире приняли участие 365 сильнейших спортсменов из 60 субъектов Российской Федерации.

Данные соревнования приравниваются к рангу «переходного» первенства России среди юношей 13-14 лет, по итогам которых будет сформирован резервный состав спортивной сборной команды страны по боксу среди юношей 13-14 лет на 2020 год.