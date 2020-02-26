Назначение

Алаудин Боков возглавил постпредство Ингушетии при Президенте РФ

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Алаудин Боков

Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал Указ о назначении бывшего сотрудника правоохранительных органов и налоговика Алаудина Бокова исполняющим обязанности постпреда региона в Москве, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«В среду исполняющий обязанности председателя правительства Ингушетии Владимир Сластенин в Москве представил Бокова коллективу постоянного представительства», — сказал представитель постпредства.

По его словам, глава Кабинета министров отметил, что он имеет большой опыт работы в разных сферах, в том числе в республиканском постпредстве при Президенте РФ.

«Уверен, что под руководством Алаудина Иссаевича постоянное представительство станет настоящим востребованным центром объединения ингушей, проживающих в Москве и во всех регионах России», — сказал Сластенин.

Боков имеет профессиональный опыт руководства управлением Федеральной налоговой службы РФ по региону. Ранее он занимал должность зампостпреда региона при Президенте РФ, в разные годы работал в бизнес-сфере. В начале карьеры служил в Московском управлении внутренних дел на железнодорожном транспорте.

Указом Главы республики Магомед-Башир Мальсагов освобожден от занимаемой должности постпреда по собственной инициативе. Эту должность Мальсагов занимал с 12 сентября прошлого года.

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