Алаудин Боков возглавил постпредство Ингушетии при Президенте РФ

«В среду исполняющий обязанности председателя правительства Ингушетии Владимир Сластенин в Москве представил Бокова коллективу постоянного представительства», — сказал представитель постпредства.

По его словам, глава Кабинета министров отметил, что он имеет большой опыт работы в разных сферах, в том числе в республиканском постпредстве при Президенте РФ.

«Уверен, что под руководством Алаудина Иссаевича постоянное представительство станет настоящим востребованным центром объединения ингушей, проживающих в Москве и во всех регионах России», — сказал Сластенин.

Боков имеет профессиональный опыт руководства управлением Федеральной налоговой службы РФ по региону. Ранее он занимал должность зампостпреда региона при Президенте РФ, в разные годы работал в бизнес-сфере. В начале карьеры служил в Московском управлении внутренних дел на железнодорожном транспорте.

Указом Главы республики Магомед-Башир Мальсагов освобожден от занимаемой должности постпреда по собственной инициативе. Эту должность Мальсагов занимал с 12 сентября прошлого года.