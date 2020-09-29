Активисты ОНФ в Ингушетии предложили назвать сквер в Назрани именем ветерана ВОВ Японца Абадиева

Сообщается, что обращение направлено в рамках патриотического проекта ОНФ «Улицы героев», посвященного 75-летию Великой Победы.

Предложение о присвоении имени ветерана ВОВ Японца Абадиева скверу было принято общественниками на заседании региональной рабочей группы ОНФ в Ингушетии в рамках тематической площадки «Жилье и городская среда». Место выбрано в целях увековечения памяти участника ВОВ и патриотического воспитания подрастающего поколения. Кроме того, в данное время новый парк отдыха не имеет своего названия.

«Память о Японце Абадиеве в Ингушетии чтят с особым трепетом. Его имя знают взрослые и дети, а военные истории, которые передаются из уст в уста, описывают яркие героические подвиги ветерана. Японца здесь любят и уважают, поэтому присвоение его имени новому скверу в хорошем районе, где проживают семьи с детьми, — прекрасная возможность для нас, ныне живущих, выразить дань памяти и почтить его преданность Родине. Для этого и существует проект ОНФ «Улицы Героев», — подчеркнула член регионального штаба ОНФ в Ингушетии Зарема Оздоева.

Общественники ждут официального ответа на обращение от местных органов власти. Также активисты планируют принять участие в заседаниях муниципального образования, где будет рассматриваться предложение ОНФ.

Абадиев Японц Арскиевич родился в 1906 году в селе Насыр-Корт Назрановского округа Терской области. Кадровый офицер — кавалерист. В Красной армии с 1920-х гг. На фронтах Великой Отечественной войны с 27 июня 1941 г. в звании майора, в должности заместителя командира 117-го тяжелого танкового полка. Позже до 1942 г. являлся командиром 126 -го полка 28-й кавказской дивизии. В 1942 году — первый командир 255-го отдельного Чечено-Ингушского кавполка, позже — командир 278-го полка 115-й Кабардино-Балкарской национальной кавдивизии, участвовавшей в обороне Сталинграда. За боевые заслуги был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Ленина и многими медалями.