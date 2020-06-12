Активисты ОНФ украсили российскими флагами стометровую башню Согласия в столице Ингушетии

Флаги были установлены с внутренней стороны смотровой площадки самой высокой обзорной точки Магаса. Общественники также лично поздравили маломобильных граждан с праздником и приняли участие в онлайн-праздновании.

«Традиционно к 12 июня мы украшаем города республики в цвета флага России и раздаем прохожим ленточки с триколором, но в этом году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий перешли в онлайн. Одной из самых масштабных акций, запущенных ОНФ, стал всероссийский челлендж «Пироги России». Его задача — показать разнообразие и уникальность культуры каждого народа нашей страны на примере национальной кухни. Мы приняли эстафету от КБР и рассказали в социальных сетях о традиционном ингушском блюде ч1аьпильг (лепешка с творогом или картошкой — ред.). Далее эстафета перешла в Карачаево-Черкесскую республику», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева.

Украшение городов страны и челлендж «Пироги России» проходят в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, поэтому после завершения установки флагов в Магасе общественники развезли продуктовые наборы маломобильным жителям Ингушетии.

«Тех, кто находится в непростой жизненной ситуации, мы поздравили лично и не с пустыми руками. Активисты «Молодежки ОНФ» подготовили несколько продуктовых наборов из тележек добра, мы их передали семьям, в которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья», — сообщила председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Хава Колоева.

Акция «Тележка добра» — это возможность для каждого жителя страны помочь в совершении благого дела, не нарушая режим самоизоляции. В четырнадцати продуктовых точках Ингушетии установлены специальные боксы, где покупатели могут пожертвовать продукты долгого хранения в фабричной упаковке, далее активисты ОНФ доставляют их нуждающимся людям.

«Сегодняшний день, как и прошедшее 9 мая, сплотил жителей страны еще больше! Мы доказали: несмотря на любые трудности, россияне с должным почетом относятся ко всем памятным для России датам. Хочу от всей души поздравить жителей страны с нашим общим праздником! Величие и мощь России вызывают трепет и уважение. Пусть в душе каждого гражданина будет место для любви к своей Родине. Пусть сила духа предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом! Счастья вам и процветания», — поздравил россиян член регионального штаба ОНФ Мустафа Цуров, информирует пресс-служба общественного движения.