Актер Ингушского ТЮЗа Адам Итазов представляет республику на Всероссийском фестивале молодой режиссуры «Артмиграция»

Мероприятие, организатором которого выступает Союз театральных деятелей РФ, проходит с 12 по 20 сентября в Москве. Основными площадками фестиваля традиционно являются Театральный центр СТД РФ «На Страстном», Боярские Палаты СТД РФ и Московский драматический театр имени А. С. Пушкина.

Столичные зрители смогут увидеть несколько первоклассных спектаклей, поставленных молодыми режиссерами, недавними выпускниками театральных вузов, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Основной целью фестиваля является развитие профессиональной мобильности среди молодежи, продвижение новых творческих подходов к театральной практике, создание условий для театрального риска и эксперимента. Спектакли, показанные в программе «Артмиграции», получают заслуженное внимание критиков и прессы и нередко становятся номинантами Национальной театральной премии «Золотая маска».