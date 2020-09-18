Актер Ингушского ТЮЗа Адам Итазов представляет республику на Всероссийском фестивале молодой режиссуры «Артмиграция»
Актер Ингушского театра юного зрителя Адам Итазов представляет Ингушское отделение Союза театральных деятелей России на Всероссийском фестивале молодой режиссуры «Артмиграция», сообщила пресс-служба регионального ТЮЗа.
Мероприятие, организатором которого выступает Союз театральных деятелей РФ, проходит с 12 по 20 сентября в Москве. Основными площадками фестиваля традиционно являются Театральный центр СТД РФ «На Страстном», Боярские Палаты СТД РФ и Московский драматический театр имени А. С. Пушкина.
Столичные зрители смогут увидеть несколько первоклассных спектаклей, поставленных молодыми режиссерами, недавними выпускниками театральных вузов, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
Основной целью фестиваля является развитие профессиональной мобильности среди молодежи, продвижение новых творческих подходов к театральной практике, создание условий для театрального риска и эксперимента. Спектакли, показанные в программе «Артмиграции», получают заслуженное внимание критиков и прессы и нередко становятся номинантами Национальной театральной премии «Золотая маска».