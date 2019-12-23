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Аишу Ажигову выпишут из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 25 декабря

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Аишу Ажигов выпишут из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Двадцать пятого декабря выписываем Аишу», — сказали в пресс-службе.

Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. В отношении тети девочки было возбуждено уголовное дело. По данным СК России, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки.

Что касается матери ребенка, Кузнецова сообщала, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении ее родительских прав, женщина стала законным представителем своей дочери.

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