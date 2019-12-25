Аиша Ажигова выписалась из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

По словам уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, в четверг девочка отправится домой в Ингушетию, в новую квартиру, где будет жить с матерью и братьями.

«Буквально завтра Аиша уезжает в новую жизнь. Еще некоторое время назад было неясно, что будет с ее здоровьем, что будет с семьей, что вообще дальше будет с ней. Сейчас все понятно, и, конечно, здесь благодарность всем, кто принял участие в ее судьбе, докторам, врачам, всем, кто подключился», — отметила Кузнецова.

Детский омбудсмен добавила, что было много вопросов к семье, рассматривались различные варианты решения вопроса о будущем девочки.

«Первая встреча с мамой, которую она увидела спустя год, конечно, решила и дала ответы на многие вопросы. Сейчас новый дом, родная семья, братья», — сказала Кузнецова.

Девочке предстоит пройти протезирование ампутированной части руки, нужно решить и вопрос с постоянным жильем.

Напомним, 4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной рук. Местные врачи провели операцию по спасению сосудов кистей рук. На следующий день ее перевезли на лечение в Москву. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии при обследовании выявились старые переломы ребер и травма позвоночника. 7 августа девочке ампутировали правую кисть и предплечье.

В избиении ребенка обвиняется 35-летняя тетя по отцовской линии.

В середине августа биологическая мать искалеченной девочки потребовала вернуть ей ребенка. В конце октября уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила о приостановлении в суде дела о лишении родительских прав родной матери истерзанной девочки. Она признана законным представителем ребенка.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что член Совета Федерации России от Ингушетии Белан Хамчиев арендовал для малоимущей семьи девочки квартиру в Магасе.

Биологическая мать Аиши Ажиговой сама является инвалидом детства, финансовое положение очень сложное, она воспитывает двух несовершеннолетних сыновей.

В Магасе определены в школу двое братьев девочки. Органы опеки в курсе, и будут уделять внимание семье, всячески поддерживать. Предстоит реабилитация девочки — ей необходимо установить протез на правой руке, а с этим связано много медицинских процедур. Также необходимо защитить ее с социальной стороны, оформить инвалидность, выплаты со стороны государства и др.

Многие вопросы удалось решить. Сенатор также взял на себя лечение Аиши Ажиговой, дальнейшее протезирование руки.