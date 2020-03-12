Борьба

Ахмед и Мухаммед Тутаевы выступят на международном турнире по вольной борьбе в Латвии

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Братья Ахмед и Мухаммед Тутаев в составе национальной сборной Швеции вступят на международном турнире по вольной борьбе «V. Fredenfelds cup 2020», сообщили «Ингушетии» в группе поддержки спортсменов.

«Братья Тутаевы вошли в состав национальной сборной Швеции для участия в международном турнире в Риге»,- сказал собеседник нашего издания.

«Соревнования стартуют уже завтра и завершатся в воскресенье, 15 марта»,- добавил он.

Отметим, что международный турнир «V. Fredenfelds cup 2020» среди юниоров является ежегодным спортивным событием и проводится на протяжении уже более 20 лет.

В рамках соревнований проходят состязания по трем стилям борьбы — классической, вольной и женской. В турнире обычно принимают участие атлеты из Литвы, Эстонии, Финляндии, Германии, Белоруссии, России, Украины, Польши, Казахстана, Великобритании, Австрии, Грузии, Израиля, Словакии, Чехии, Ирана, Франции, Индии, США и других стран.

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