Ахмад Галаев из клуба «Чингиз» стал победителем первенства СКФО

По его информации, на пути к высшей ступени пьедестала почета спортсмен, выступавший в весовой категории до 45 кг, успешно провел 4 поединка, а в финале встретился с представителем Дагестана Каримом Салахбековым.

«Ахмад Галаев провел 5 встреч, уверенно выиграв у всех своих соперников», — сказал Джабраил Барахоев.

Отметим, что первенство СКФО по вольной борьбе среди юношей до 18 лет стартовало в Хасавюрте 1 февраля и завершится завтра, 4 февраля. Накануне были разыграны награды в 4-х весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг и 110 кг. Сегодня на ковер выйдут более 150 спортсменов. Они разыграют награды в категориях 51 кг, 55 кг, 60 кг и 92 кг.