Ахмад Галаев из клуба «Чингиз» стал победителем первенства СКФО
Представитель спортивного клуба «Чингиз» Ахмад Галаев выиграл «золото» первенства СКФО по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, сообщил «Ингушетии» руководитель клуба Джабраил Барахоев.
По его информации, на пути к высшей ступени пьедестала почета спортсмен, выступавший в весовой категории до 45 кг, успешно провел 4 поединка, а в финале встретился с представителем Дагестана Каримом Салахбековым.
«Ахмад Галаев провел 5 встреч, уверенно выиграв у всех своих соперников», — сказал Джабраил Барахоев.
Отметим, что первенство СКФО по вольной борьбе среди юношей до 18 лет стартовало в Хасавюрте 1 февраля и завершится завтра, 4 февраля. Накануне были разыграны награды в 4-х весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг и 110 кг. Сегодня на ковер выйдут более 150 спортсменов. Они разыграют награды в категориях 51 кг, 55 кг, 60 кг и 92 кг.