Агрокомплекс «Сунжа» Ингушетии намерен запустить в 2021 году вторую очередь на 20 га

«В связи с возникшими в этом году проблемами, вызванными пандемией коронавируса, поскольку поднялись цены, а металлоконструкции и основное оборудование у нас импортное, запуск второй очереди, которая планировалась в этом году, мы перенесли на следующий. Строительство уже начато, собираются конструкции на первый пятигектарник, прокладываются коммуникации», — сказала Каракечба.

По ее словам, на данный момент предприятие работает с крупными торговыми сетями, а также осуществляет поставки в другие регионы страны.

«Пока при запуске первой очереди десяти га томатов хватает только на реализацию в крупных сетевых магазинах, близлежащих рынках, а также мы поставляем томаты в Адыгею, Кабардино-Балкарию, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Мы считаем, что этого мало, заявленная урожайность на конец года составляет около пяти тыс. тонн, в прошлом году, после запуска, мы собрали вполовину меньше. Когда мы запустим вторую очередь в 20 га, объемы увеличатся в несколько раз», — сказала собеседница агентства.

Каракечба уточнила, что предприятие планирует расширять географию поставок как внутри страны, так и отправлять помидоры на экспорт.

В конце мая 2019 года в Ингушетии была открыта первая очередь агрокомплекса «Сунжа» по производству овощей закрытого грунта на площади 10 га. В том же году был собран урожай томатов объемом более 2 тыс. тонн, напоминает ТАСС.