Аграрии Ингушетии приступили к ремонту сельхозтехники

Он также заслушал информацию начальников профильных отделов о текущем состоянии дел в агропромышленном секторе. В мероприятии приняли участие заместители министра Мухажир Албаков и Зелимхан Оздоев, а также председатель АККО РИ Магомед-Гирей Аушев.

На совещании было озвучено, что активные полевые работы в хозяйствах уже не ведутся, за исключением подкормки растений, и необходимо сосредоточиться на проверке финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий. Министр указал присутствующим и на необходимость строгого контроля достижения целевых рабочих показателей, исполнения поручений Главы Ингушетии и руководства Минсельхоза России.