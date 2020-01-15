Аграрии Ингушетии приступили к ремонту сельхозтехники

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До начала весенних полевых работ аграриям Ингушетии предстоит полностью завершить ремонт имеющейся сельскохозяйственной техники. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Магамед Гагиев на ежедневном рабочем совещании.

Он также заслушал информацию начальников профильных отделов о текущем состоянии дел в агропромышленном секторе. В мероприятии приняли участие заместители министра Мухажир Албаков и Зелимхан Оздоев, а также председатель АККО РИ Магомед-Гирей Аушев.

На совещании было озвучено, что активные полевые работы в хозяйствах уже не ведутся, за исключением подкормки растений, и необходимо сосредоточиться на проверке финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий. Министр указал присутствующим и на необходимость строгого контроля достижения целевых рабочих показателей, исполнения поручений Главы Ингушетии и руководства Минсельхоза России.

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