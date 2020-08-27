АПК

Аграрии Ингушетии готовятся к осенним полевым работам

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Не за горами время уборки поздних яровых культур — подсолнечника, кукурузы и картофеля. Этой теме было посвящено рабочее совещание под председательством заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Зелимхана Оздоева.

Эти работы в республике обычно стартуют ближе к 20 сентября с уборки подсолнечника в Малгобекском районе. Далее, по мере созревания урожая, уборочная кампания начинается и в остальных районах Ингушетии.

Участники совещания заслушали информацию начальника отдела механизации Ахмеда Костоева, который рассказал о состоянии сельскохозяйственной техники в подведомственных учреждениях.

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