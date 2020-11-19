Мошенничество

Аферисты от имени банка списали с карты жительницы Ингушетии более 100 тыс. рублей

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Аферисты от имени банка списали с карты жительницы города Назрани Ингушетии более 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В период с 20 октября по 16 ноября женщине 1979 года рождения звонили с номеров 8-918-890-11-50 и 8-965-024-65-86 неустановленные лица, представившиеся «Татьяной» и «Данилом», представителями известного банка, которые сообщили заявительнице, что ей одобрен кредит, в сумме 3 миллиона 100 тысяч рублей.

Указанные граждане, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания различных банковских услуг (страховка, доставка и другие), убедили заявительницу перевести им деньги в сумме 5 137 рублей и 9 990 рублей на банковскую карту № «5469 5200 2426 5506», оформленную на «Юлию Николаевну Б.». А также в сумме 11 000 рублей, 32 000 рублей и 44 000 рублей на банковскую карту № «2202 2020 9934 4909», оформленную на «Павла Владимировича К.».

Тем самым жительнице Назрани причинен ущерб на общую сумму 102 тысячи 127 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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