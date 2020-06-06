МВД

Аэропорту «Магас» от МВД по Ингушетии безвозмездно передана система досмотра ручной клади

0

МВД по Ингушетии безвозмездно передало аэропорту «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова рентгеновский сканер Rapiscan Systems.

Высококачественную систему, предназначенную для досмотра ручной клади, багажа, посылок, грузов, доставил начальник центра информационных технологий, связи и защиты информации ведомства, подполковник внутренней службы Мухамед Банхаев, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Надеемся, что данный пример взаимодействия министерства внутренних дел с гражданской организацией, принесет ощутимую пользу в деле обеспечения безопасности функционирования воздушной гавани республики, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии с 8 июня начнут снимать введенные из-за Covid-19 ограничения
25 сайтов с информацией о продаже автомобильных прав заблокировано в Ингушетии
Сбербанк на Юге России и Северном Кавказе в условиях пандемии сохраняет объемы поддержки строительной отрасли
До конца суток 5 июня в Ингушетии местами сохраняется действие штормового предупреждения — МЧС
Жительницу Ингушетии будут судить за смертельный удар кухонным ножом
Портал Russian Travel рекомендует посетить замковый комплекс Вовнушки в Джейрахском районе Ингушетии
Ингушский боксёр из Иркутска Курейш Сагов выступит в Москве 26 июня
«Единая Россия» передала шестьсот противочумных костюмов Кантышевской участковой больнице
Ингушским предпринимателям предлагают принять участие в бесплатных онлайн-встречах с менторами Experum
В Карабулаке оценивают ущерб после прошедшего сильного ливня со шквалистым усилением ветра
Ингушские экологии обнаружили незаконно срубленные деревья в лесном массиве в Назрановском районе

Главное

Яндекс.Метрика

 