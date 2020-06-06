Аэропорту «Магас» от МВД по Ингушетии безвозмездно передана система досмотра ручной клади
МВД по Ингушетии безвозмездно передало аэропорту «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова рентгеновский сканер Rapiscan Systems.
Высококачественную систему, предназначенную для досмотра ручной клади, багажа, посылок, грузов, доставил начальник центра информационных технологий, связи и защиты информации ведомства, подполковник внутренней службы Мухамед Банхаев, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Надеемся, что данный пример взаимодействия министерства внутренних дел с гражданской организацией, принесет ощутимую пользу в деле обеспечения безопасности функционирования воздушной гавани республики, говорится в релизе.