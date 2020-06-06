Аэропорту «Магас» от МВД по Ингушетии безвозмездно передана система досмотра ручной клади

Высококачественную систему, предназначенную для досмотра ручной клади, багажа, посылок, грузов, доставил начальник центра информационных технологий, связи и защиты информации ведомства, подполковник внутренней службы Мухамед Банхаев, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Надеемся, что данный пример взаимодействия министерства внутренних дел с гражданской организацией, принесет ощутимую пользу в деле обеспечения безопасности функционирования воздушной гавани республики, говорится в релизе.