Аэропорт в Ингушетии планирует открыть региональные рейсы в Санкт-Петербург и другие субъекты России

Об этом ТАСС рассказал генеральный директор аэропорта Магомед Цуров, отметив, что в настоящий момент ведутся переговоры об открытии новых направлений.

«В 2020 году планируется реализовать задачи по расширению географии полетов, открытию новых рейсов по приоритетным направлениям: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень, Астрахань», — сообщил Цуров.

Он добавил, что также прорабатывается вопрос открытия сезонных рейсов в Симферополь и Сочи. По словам Цурова, на новые региональные маршруты имеется спрос жителей региона.

Гендиректор также рассказал, что в настоящее время ведется работа по установлению пункта пропуска через государственную границу России в аэропорту «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова.

«В апреле текущего года будут подготовлены необходимые документы для подачи заявки в Минтранс РФ и последующего согласования с федеральными заинтересованными ведомствами», — добавил он.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в аэропорту по итогам прошлого года составил более 333 тыс., что на 23% больше по сравнению с 2018 годом.

В настоящее время в аэропорту «Магас» выполняются три ежедневных регулярных авиарейса в Москву авиакомпаниями «Аэрофлот», UTair и «Победа».