Аэропорт «Магас» Ингушетии может получить статус международного в 2021 году

Он отметил, что правительством региона подготовлены и направлены в федеральные органы власти, обосновывающие материалы об открытии для выполнения международных полетов воздушных судов аэропорта «Магас», который имеет все технические и статусные возможности.

«Мы полагаем, что в следующем году, если не подведет эпидситуация, эта работа будет завершена и аэропорт «Магас» станет международным», — сказал Сластенин.

По его словам, запуск новых рейсов позволит увеличить приток туристов в регион.

«При придании международного статуса будет рассматриваться расширение географии полетов из Ингушетии, исходя из наиболее востребованных направлений среди жителей республики: Казахстан, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Турция. В будущем возможно создание логистики не только пассажирских рейсов, но и для грузоперевозок, а это уже перевалочные базы грузов для ближнего зарубежья и товаров экспорта, таможенные услуги и большие пошлины. А мы сейчас нацелены на все методы зарабатывания регионом и муниципальными бюджетами собственных средств», — добавил собеседник агентства.