Прокуратура

Администрацию ингушского села Сурхахи уличили в крупном мошенничестве при выдаче 38 земельных участков

0

Следственные органы по материалам прокуратуры завели уголовное дело о превышении полномочий при оформлении документов на земельные участки в Назрановском районе республики, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве региона.

«Установлено, что должностные лица администрации сельского поселения Сурхахи с 2005 по 2018 год при отсутствии законных оснований выдавали гражданам выписки из постановлений о наличии у них права пользования земельными участками. Эти документы послужили основанием для регистрации права собственности на 38 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 26 млн рублей», — сказал представитель пресс-службы республиканской прокуратуры.

При этом по его словам, в постановлениях районной администрации сведения о наличии у граждан права пользования этими участками не содержатся. Принято решение лишь отвести в собственность земли под расширение приусадебного фонда, не дающее право сельским властям передавать их для бессрочного пользования под индивидуальное жилищное строительство.

По результатам прокурорской проверки возбуждено дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Пострадавшая при взрыве газа в Ингушетии скончалась в больнице
Юных вокалистов Ингушетии приглашают принять участие в международном фестивале «Серебряный голос»
Минэкономразвития Ингушетии разрабатывает программу развития реального сектора экономики республики на 2021-2025 годы
За причинение тяжкого вреда здоровью 7-летней Аише Ажиговой осуждены тетя девочки и ее сожитель
Для обслуживания пациентов на дому власти Ингушетии выделили медикам 23 автомобиля
Обращения в органы власти граждане и организации смогут направлять через портал госуслуг
Мошенники под видом трейдеров выманили у жителя Ингушетии 90 тыс. рублей
Преподаватели Центральной школы искусств Ингушетии повышают свою квалификацию
В Назрани завершена реконструкция сквера на территории Дворца культуры
Ингушский дзюдоист Акрамат Могушков стал победителем первенства Приволжского федерального округа
В Новом Реданте почтили память выдающегося ингушского певца, поэта и композитора Ахмета Хамхоева

Главное

Яндекс.Метрика

 