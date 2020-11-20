Администрацию ингушского села Сурхахи уличили в крупном мошенничестве при выдаче 38 земельных участков

«Установлено, что должностные лица администрации сельского поселения Сурхахи с 2005 по 2018 год при отсутствии законных оснований выдавали гражданам выписки из постановлений о наличии у них права пользования земельными участками. Эти документы послужили основанием для регистрации права собственности на 38 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 26 млн рублей», — сказал представитель пресс-службы республиканской прокуратуры.

При этом по его словам, в постановлениях районной администрации сведения о наличии у граждан права пользования этими участками не содержатся. Принято решение лишь отвести в собственность земли под расширение приусадебного фонда, не дающее право сельским властям передавать их для бессрочного пользования под индивидуальное жилищное строительство.

По результатам прокурорской проверки возбуждено дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).