Суд

Администрация Сунжи вернет более 24 млн руб., оплаченных за свет вместо предприятиям водоканала

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Арбитражный суд республики удовлетворил иск региональной прокуратуры о признании недействительными договоры мэрии Сунжи об оплате долгов за электроэнергии вместо предприятий водоканала. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Суд рассмотрел дело по исковому заявлению прокуратуры республики о признании недействительными, в силу ничтожности двух договоров уступки права требования, между администрацией города Сунжа, ПАО «МРСК Северного Кавказа», МУП «Сунжа-Водоканал» и ГУП «Ингушрегионводоканал». Предметом договоров является оплата городской администрацией задолженности «Сунжа-Водоканала» и «Ингушрегионводоканала» за электроэнергию в размере свыше 24 млн рублей», — сказал представитель республиканской прокуратуры.

По его информации, уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону (п. 1 ст. 388 ГК РФ). Администрация Сунжи приобрела у коммерческой организации за счет средств муниципального бюджета право (требование) к предприятиям водоканала в упомянутой сумме.

Действия местных властей по распоряжению муниципальным имуществом должны быть обусловлены возложенными законом на эти органы задачами и целевым назначением предоставленного для выполнения этих задач имущества (денежных средств).

Между тем заключенные сторонами договоры не имеют направленности на обеспечение задач, отнесенных законом к предметам ведения местного самоуправления, противоречит интересам населения муниципального округа и влечет причинение вреда экономическим интересам муниципалитета.

Исчерпывающий перечень оснований для выделения бюджетных средств определен в статье 69 Бюджетного кодекса России, согласно которому такая форма расходования средств муниципального бюджета как выделение органами местного самоуправления ассигнований на приобретение у коммерческой организации права (требования) к должнику (другой коммерческой организации) по цессии бюджетным законодательством не предусмотрена.

Арбитражный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры, договоры уступки права признал недействительными, денежные средства обязал вернуть в бюджет города.

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