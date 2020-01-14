Администрация Сунженского района Ингушетии призвала граждан соблюдать личную безопасность при сборе черемши
Главой Сунженского района Ингушетии дано поручение главам администраций сельских поселений составить списки лиц, посещающих лес для сбора черемши, согласовать места сбора и время посещения.
Также дано поручение провести разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения бдительности, уведомить о необходимости незамедлительного информирования правоохранительных органов при обнаружении любых подозрительных предметов и лиц.
Администрация Сунженского муниципального района призвала всех граждан при выходе в лесной массив сообщать в ближайшее управление МЧС и в администрацию по месту проживания маршрут передвижения и точный список сборщиков.