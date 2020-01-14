Безопасность

Администрация Сунженского района Ингушетии призвала граждан соблюдать личную безопасность при сборе черемши

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Главой Сунженского района Ингушетии дано поручение главам администраций сельских поселений составить списки лиц, посещающих лес для сбора черемши, согласовать места сбора и время посещения.

Также дано поручение провести разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения бдительности, уведомить о необходимости незамедлительного информирования правоохранительных органов при обнаружении любых подозрительных предметов и лиц.

Администрация Сунженского муниципального района призвала всех граждан при выходе в лесной массив сообщать в ближайшее управление МЧС и в администрацию по месту проживания маршрут передвижения и точный список сборщиков.

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