Администрация Сунженского района Ингушетии призвала граждан соблюдать личную безопасность при сборе черемши

Также дано поручение провести разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения бдительности, уведомить о необходимости незамедлительного информирования правоохранительных органов при обнаружении любых подозрительных предметов и лиц.

Администрация Сунженского муниципального района призвала всех граждан при выходе в лесной массив сообщать в ближайшее управление МЧС и в администрацию по месту проживания маршрут передвижения и точный список сборщиков.