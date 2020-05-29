Администрация рынка «Фабрика» снизила арендную плату для продавцов товаров первой необходимости

0

Продавцам на рынке «Фабрика» в Назрани, осуществляющим реализацию товаров первой необходимости, существенно снижена арендная плата в связи со сложной обстановкой, связанной с коронавирусом, сообщили в администрации общества с ограниченной ответственностью.

«Руководство Универсального крытого рынка, а также торгово-развлекательного центра «Фабрика» в этот сложный для республики период решило пойти навстречу предпринимателям, торгующим товарами первой необходимости, и удовлетворило их просьбу существенно снизить арендную плату», — сообщил представитель комплекса.

«Хотелось бы выразить благодарность собственнику и руководству рынка «Фабрика» за понимание и поддержку в период пандемии, за снижение арендной платы работающим продавцам», — подчеркнули в свою очередь предприниматели.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19
Прокуратура отреагировала на жалобу работников соцучреждения Ингушетии на невыплату надбавок
Правоохранители устанавливают причины конфликта с пострадавшими в ингушском селе Сурхахи
Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки
Минтруд Ингушетии счел необоснованными жалобы сотрудников соцучреждения на невыплату надбавок
День Парада Победы 24 июня указом Президента России объявлен нерабочим
Режим самоизоляции в Ингушетии продлили до 7 июня
Амерхан Алдаганов стал победителем регионального конкурса «Почта глазами детей»
Ингушские лесники высадили 25 тыс. деревьев белой акации в ходе акции «Сад памяти»
Экс-министр труда Ингушетии в тяжелом состоянии доставлен в больницу после ДТП
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в акции, посвященной Дню русского языка

Главное

Яндекс.Метрика

 