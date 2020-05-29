Администрация рынка «Фабрика» снизила арендную плату для продавцов товаров первой необходимости

«Руководство Универсального крытого рынка, а также торгово-развлекательного центра «Фабрика» в этот сложный для республики период решило пойти навстречу предпринимателям, торгующим товарами первой необходимости, и удовлетворило их просьбу существенно снизить арендную плату», — сообщил представитель комплекса.

«Хотелось бы выразить благодарность собственнику и руководству рынка «Фабрика» за понимание и поддержку в период пандемии, за снижение арендной платы работающим продавцам», — подчеркнули в свою очередь предприниматели.