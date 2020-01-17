Администрация Назрановского района призвала сборщиков черемши к бдительности
В целях обеспечения безопасности граждан, занимающихся сбором черемши, главой Назрановского муниципального района дано поручение главам администраций сельских поселений составлять списки лиц, посещающих лес.
Главам сёл поручено также согласовывать места сбора собирателей «медвежьего лука» и время посещения, а также проводить разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения бдительности, о необходимости незамедлительного информирования правоохранительных органов при обнаружении любых подозрительных предметов и лиц.
Администрация Назрановского района призвала всех граждан при выходе в лесной массив сообщать в ближайшее управление МЧС и в администрацию по месту проживания маршрут передвижения и точный список сборщиков.