Администрация Назрановского района призвала сборщиков черемши к бдительности

Главам сёл поручено также согласовывать места сбора собирателей «медвежьего лука» и время посещения, а также проводить разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения бдительности, о необходимости незамедлительного информирования правоохранительных органов при обнаружении любых подозрительных предметов и лиц.

Администрация Назрановского района призвала всех граждан при выходе в лесной массив сообщать в ближайшее управление МЧС и в администрацию по месту проживания маршрут передвижения и точный список сборщиков.