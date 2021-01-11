Администрация Назрановского района призвала граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения

В соответствии с действующим законодательством, добровольная сдача — это выдача лицом вышеуказанных предметов по своей воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при возможности дальнейшего хранения. Добровольно сдавший предметы вооружения человек освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Администрация района напомнила, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт или хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 222 УК РФ (лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда). Также не следует забывать и о том, что при неосторожном обращении огнестрельное оружие может принести непоправимый вред жизни и здоровью родных и близких.

Для добровольной сдачи оружия не обязательно идти в ближайший отдел полиции, достаточно сообщить о своём желании по телефону в ОМВД России по Назрановскому району 02, 102, 8 (873) 222-57-84.