Администрация Назрановского муниципального района просит граждан принять активное участие в официальном опросе

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Администрация Назрановского муниципального района просит граждан принять активное участие в официальном опросе, который призван выявить уровень оценки жителями эффективности руководителей на местах.

Результаты проведенной оценки будут проанализированы экспертной комиссией и будут являться основанием для выработки рекомендаций по повышению эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций.

Согласно федеральному законодательству настоящая анкета предназначена для выявления мнения граждан о качестве предоставляемых услуг в трех сферах: организации транспортного обслуживания в муниципальном образовании; качества автомобильных дорог в муниципальном образовании; жилищно-коммунального хозяйства (теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения и газоснабжения).

Ссылка на анкету указана в профиле @admin.nazr.rayona.

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