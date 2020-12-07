Администрация Назрановского муниципального района просит граждан принять активное участие в официальном опросе

Результаты проведенной оценки будут проанализированы экспертной комиссией и будут являться основанием для выработки рекомендаций по повышению эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций.

Согласно федеральному законодательству настоящая анкета предназначена для выявления мнения граждан о качестве предоставляемых услуг в трех сферах: организации транспортного обслуживания в муниципальном образовании; качества автомобильных дорог в муниципальном образовании; жилищно-коммунального хозяйства (теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения и газоснабжения).

Ссылка на анкету указана в профиле @admin.nazr.rayona.