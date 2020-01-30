Администрация Назрани выявляет нарушения на строящихся объектах

Об этом стало известно после инспекционного обхода объектов заместителем мэра города Мусой Темурзиевым с главой округа и исполняющим обязанности главного архитектора Назрани. Так, было указано на отсутствие подъездной дороги из песчано-грунтовой смеси к объектам и площадки для очистки выезжающей техники.

Как отметил мэр Назрани Урусхан Евлоев, строительство всех объектов на территории города должно вестись под контролем администрации, так как этими объектами будут пользоваться жители города, чьи желания и нужды в приоритете.